Rust Console Edition: annunciata la data per l’Early Access

Rust è uno dei giochi multiplayer online più popolari del momento e la buona notizia per i fan è che il suo aggiornamento di maggio ha fornito vari miglioramenti tra cui una gru di demolizione guidabile per la rottamazione delle auto. L’ultima patch del gioco è la versione 1.02 e puoi trovare le note sulla patch per l’aggiornamento facendo clic qui. Sebbene il gioco sia stato un successo su PC, ci sono molte persone che chiedono informazioni sulla data dell’Early Access per Rust Console Edition.

Il titolo su console, avrà una road map separata dalla versione per PC, inoltre sarà presente solo il cross play tra i sistemi PlayStation e Microsoft. La data di fine beta test di Rust Console Edition su PS4 e Xbox One è fissata per il 14 maggio. Devi pre-ordinare la versione Deluxe del gioco per accedere alla beta. Inoltre la società di sviluppo, ha deciso di estendere la durata del beta test oltre il periodo previsto. Sebbene la beta sia un modo fantastico per giocare in questo momento, un’ulteriore buona notizia è che il suo lancio prematuro non è troppo lontano. La data di lancio in Early Access per Rust Console Edition su PS4 e Xbox One è il 18 maggio, mentre il titolo per console, verrà lanciato ufficialmente il 21 maggio. Se si decide di pre-ordinare il gioco nel periodo di Early Access, avrete la possibilità di scaricare il titolo con tre giorni di anticipo, rispetto alla data ufficiale. Per ottenere il bonus, è necessario preordinare la versione Deluxe anziché quella standard. La Standard Edition costa € 44,99, mentre la versione Deluxe costa € 49,99. Di seguito una panoramica del gioco:

Benvenuto a Rust.

L’unico obiettivo in Rust è sopravvivere. Supera le difficoltà, come la fame, la sete e il freddo. Accendi un fuoco. Costruisci un riparo. Uccidi gli animali. Proteggiti dagli altri giocatori.



Rust è disponibile per PC tramite Steam e dal 21 maggio anche in Console Edition su PlayStation 4 e Xbox One.