Shadow Warrior 3: l’ultimo video gameplay mostra un nuovo livello e l’Arma Gore

Come promesso, Flying Wild Hog e Devolver Digital tornano a fornirci nuovi dettagli su Shadow Warrior 3 con la pubblicazione di un nuovo video gameplay (che potete trovare in calce all’articolo), stavolta incentrato su un livello denominato “That Damn Dam” in cui è possibile vedere Lo Wang intento ad uccidere un gruppo di nemici, ma anche un nuovo avversario a l’Arma Gore, nonché alcune modalità d’uccisone.

Il nemico in questione è Seeking Shokera, dotato di una piattaforma da cui è in grado di far piovere una raffica di proiettili. Occorrerà dunque arrampicarsi per sconfiggerlo ed ottenere così il Seeking Eye, un’Arma Gore che attaccherà essenzialmente qualsiasi avversario su cui Lo Wang è focalizzato.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con un commento! Nel frattempo, vi ricordiamo che Shadow Warrior 3 arriverà entro l’anno su PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.