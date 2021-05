The Ascent: confermati il cross-play e le missioni secondarie

The Ascent di Neon Giant, un gioco di ruolo cooperativo che si svolge in un’ambientazione cyberpunk. Tuttavia, sono emersi alcuni nuovi dettagli per gentile concessione dei co-fondatori di Neon Giant Arcade Berg e Tor Frick che ricoprono rispettivamente il ruolo di game director e art director. Parlando con WCCF Tech, Berg ha confermato che per coloro che giocano solo alle missioni principali, ci saranno circa 15-20 ore di gioco. Di seguito la dichiarazione del game director:

Hai molte altre missioni secondarie, tesori da trovare e una miriade di voci del Codex da sbloccare e leggere sul mondo e cosa è nascosto.

Frick ha rivelato quali sono le prestazioni del gioco per altre piattaforme. Sebbene si miri a 4K / 60 FPS su Xbox Series X, le diverse piattaforme hanno punti di forza diversi ed è necessario adattare le prestazioni di gioco il più possibile per ottenere il massimo da essi, ma tutte le versioni sembrano simili e si adattano abbastanza bene. Risoluzioni e impostazioni sono in continuo mutamento mentre stanno ottimizzando e modificando, quindi non sono ancora definitive, ma si punta a 60 fps a 1440p per Xbox Series S, 4K a 30fps per Xbox One X e 900p per Xbox One. The Ascent è attualmente in fase di ottimizzazione, quindi non è chiaro se supporterà Nvidia DLSS su PC o ray tracing su Xbox Series X / S e PC. Tuttavia, lo sviluppatore sta esplorando tutte le ultime tecnologie che ci consentono di offrire la migliore esperienza di gioco possibile. Inoltre il cross-play tra la versione PC (tramite Microsoft Store) e le piattaforme Xbox è supportato insieme a Xbox Play Anywhere e The Ascent sarà disponibile su Xbox Game Pass sia per PC che per console.

Al momento, non è stata annunciata nessuna data di lancio ufficiale per The Ascent. Forse una data di lancio verrà rivelata all’E3 2021 poiché è stata confermata la partecipazione di Microsoft. Continuate a seguirci per maggiori dettagli sul titolo.