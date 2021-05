Cyberpunk 2077: una mod risolve i problemi di rendering e creazione di personaggi

Una nuova mod di Cyberpunk 2077 che è stata pubblicata online e introduce correzioni per alcuni problemi di rendering DLSS che devono ancora essere risolti ufficialmente. La correzione disabilita automaticamente il DLSS per il menu di inventario di rendering della creazione del personaggio, consentendo a coloro che utilizzano la mod di vedere i vestiti del personaggio in dettaglio senza dover disabilitare manualmente il DLSS ogni volta. Questa mod risolve semplicemente la sfocatura che è un effetto del DLSS che non funziona correttamente in alcuni menu in Cyberpunk 2077. Il gioco, infatti, si interrompe e visualizza la risoluzione interna che il DLSS normalmente ridimensiona alla risoluzione reale del monitor.

Questa correzione aggiunge un piccolo ritardo alla chiusura dei menu durante il gioco. Potete finalmente vedere i vestiti del vostro personaggio in dettaglio e non dovete disabilitare manualmente DLSS per farlo. Quando non utilizzate il DLSS, questa correzione non avrà alcun impatto sul tuo gioco. Quando aprite il vostro inventario o la mappa, attualmente non trovate una soluzione affidabile per aggiornare lo schermo in modo programmatico. La mod di Cyberpunk 2077 DLSS Fix for Inventory and Character Creation Rendering può essere scaricata da Nexus Mods. Di seguito una panoramica sul gioco:

Cyberpunk 2077 è una storia di azione e avventura open-world ambientata a Night City, una megalopoli ossessionata dal potere, dal glamour e dalla modificazione del corpo. Giocherete nei panni di V, un fuorilegge mercenario che insegue un impianto unico nel suo genere che è la chiave dell’immortalità. Potete personalizzare il cyber ware, le abilità e lo stile di gioco del vostro personaggio ed esplorare una vasta città in cui le scelte che farete danno forma alla storia e al mondo che vi circonda.



Cyberpunk 2077 è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Una versione del gioco su PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S uscirà entro la fine dell’anno.