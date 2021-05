Scarlet Nexus: legami tra i personaggi

Bandai Namco ha rilasciato nuove immagini e ulteriori dettagli su alcuni aspetti del gameplay di Scarlet Nexus, il nuovo gioco di ruolo d’azione. Piu specificamente sono state rilevate informazioni su un sistema che consentirà ai giocatori di interagire i loro legami con i personaggi del gioco.

Oltre alle battaglie, il titolo includerà anche un sistema di legame tra i personaggi potranno conoscere un po’ meglio alcuni personaggi secondari attraverso i rispettivi episodi.

Scarlet Nexus uscirà per PlayStation 5, Xbox Series, PS4, Xbox One e PC (tramite Steam) il 24 giugno in Giappone. L’uscita giapponese sarà immediatamente seguita da una versione occidentale che arriverà il giorno successivo, il 25 giugno.