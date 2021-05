Oggi è stato annunciato uno dei giochi più attesi dai giocatori di Nintendo Switch. In questo caso parliamo di SINce Memories confermato tanto tempo fa per la console ibrida.

Ora è stato annunciato ufficialmente è verrà lanciato il 26 agosto in Giappone per 8.580 yen, come rilevato da elenchi di negozi come Amazon e Rakuten. Inoltre sarà disponibile anche un edizione limitata che include un art book e un CD con la colonna sonora per 11.880 yen.