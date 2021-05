La Devcom Developer Confercence sarà completamente digitale

Dopo aver svelato che la gamescom 2021 sarà completamente digitale arrivano nuove informazioni sulla Devcom Developer Conference. Ebbene, secondo quanto comunicato ufficialmente, anche quest’ultima si terrà in maniera completamente digitale per rispettare le norme di sicurezza messe in atto per il COVID-19. A partire dal 23 Agosto 2021, l’evento sarà caratterizzato da un ampio programma online e da una piattaforma commerciale centrale per l’industria internazionale dei giochi.

Per la prima volta nella storia di devcom, quest’anno si dividerà il contenuto per giorno, invece di far decidere ai partecipanti se preferiscono guardare un discorso emozionante o partecipare a un pitch. Questo significa che il 23 e 24 agosto, l’attenzione sarà incentrata sul programma della conferenza. Le aree degli espositori saranno chiuse in questi giorni. Dal 25 al 27 agosto, le aree degli espositori saranno aperte. Inoltre, gli esclusivi eventi di networking e business si svolgeranno in questi tre giorni.