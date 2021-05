Le carenze di scorte per PS5 continueranno fino al 2022

Sappiamo benissimo che quando PS5 è stata messa in commercio sul mercato odierno, tantissimi giocatori non sono riusciti ad acquistarla per carenze di scorte delle console. Questo problema è tutt’ora presente, e sembrerebbe che sia destinato a durare per diverso tempo. Secondo quanto annunciato dal Direttore Finanziario di Sony Group, Hiroki Totoki, egli ha dichiarato che questo problema legato alla mancanza di soddisfare i consumatori per l’assenza di scorte durerà fino al 2022.

Soffermandoci sui dettagli, durante un recente briefing aziendale, Totoki dice che non riusciranno a soddisfare la domanda a chi volesse acquistare PS5 per la mancanza di componenti hardware e semiconduttori. Ecco le dichiarazioni di Hiroki Totoki: