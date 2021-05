Hitman 3: disponibile la stagione 2, Superbia

Come vi avevamo fatto sapere qualche giorno fa, da oggi 10 maggio è disponibile la season 2 del DLC Seven Deadly Sins in Hitman 3, incentrata sul quarto peccato capitale, la superbia.

Per l’occasione IO Interactive ha pubblicato la roadmap che mostra tutti gli eventi di questa stagione, che finirà il 13 giugno.

The Sebastian Principle (escalation del tutorial)

Questo mese inizia con un’escalation “bonus”, che funge come sorta di tutorial. Questa escalation sarà disponibile per tutti i giocatori di HITMAN 3 ma è vista più come punto di partenza per chiunque giochi allo Starter Pack gratuito.

L’Iconoclasta (Bersaglio Elusivo)

Il prossimo Bersaglio Elusivo di HITMAN 3, l’iconoclasta, arriva a Mendoza il 12 maggio (fino al 24 maggio)

Oltretutto il 14 giugno ci sarà anche un aggiornamento del gioco, con un importante patch che preparerà alla terza stagione, con anche fix e correzioni.

Questa la lista delle novità di questa stagione:

Coming to HITMAN 3 owners during the Season of Pride (May 10 – June 13)

Atto 2: Superbia / Seven Deadly Sins DLC

The Sebastian Principle / Tutorial Escalation – 10 maggio

The Pasqual Consortium / Escalation – 27 maggio

L’Iconoclasta (Mendoza) / Bersaglio elusivo 12-24 maggio

Spawn On Me / Contratti in primo piano 20 maggio

Il cappello Nero (Parigi) / Bersaglio elusivo 4-13 giugno

Hitman Community / Contratti in primo piano – 10 giugno

Rotazione location: Parigi 28 maggio-6 giugno

Rotazione location : Sapienza (The Icon) 14-23 maggio

Qui sotto potete vedere un’immagine della roadmap, sotto invece il trailer.