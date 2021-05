Classifica italiana: Returnal debutta in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella diciassettesima settimana di questo 2021, dal 26 aprile al 2 maggio. Debutta in testa l’esclusiva PlayStation 5 Returnal, che succede a NieR Replicant ver.1.22474487139, primo la scorsa settimana ma ora non presente neanche tra i primi 10. Il podio è completato dal solito FIFA 21 (su PS4) e da un’altra new entry, Pokemon Snap su Nintendo Switch (di cui è considerato solo il dato delle vendite fisiche). Per quanto riguarda la classifica PC, in testa c’è Total War: Rome Remastered, che riesce a prendersi anche un ottimo sesto posto nella classifica generale. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana:

TOTALE

1 RETURNAL PS5

2 FIFA 21 PS4

3 NEW POKEMON SNAP* SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

6 TOTAL WAR: ROME REMASTERED PC

7 RING FIT ADVENTURE SWITCH

8 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

9 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

10 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

CONSOLE

1 RETURNAL PS5

2 FIFA 21 PS4

3 NEW POKEMON SNAP* SWITCH

4 GRAND THEFT AUTO V PS4

5 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS* SWITCH

6 RING FIT ADVENTURE SWITCH

7 CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

8 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

9 SUPER MARIO 3D WORLD + BOWSER’S FURY* SWITCH

10 EFOOBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

PC

1 TOTAL WAR: ROME REMASTERED

2 LITTLE NIGHTMARES

3 TEKKEN 7

4 NIER: AUTOMATA

5 ACE COMBAT 7: SKIES UNKNOWN

6 YAKUZA 0

7 IRON HARVEST

8 TALES OF BERSERIA

9 TALES OF VESPERIA: DEFINITIVE EDITION

10 PERSONA 4 GOLDEN

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail