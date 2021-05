Call of the Sea su PS4 e PS5 imminente, ecco la data d’uscita

Soltanto pochi giorni fa vi stavamo informando riguardo una classificazione della versione Nintendo Switch di Call of the Sea, la produzione targata Out of the Blue e pubblicata da Raw Fury ma, allora, ancora non vi era alcuna data riguardo le versioni per le console Sony.

Quest’oggi però la questione è destinata a cambiare. Infatti, tramite il blog ufficiale di PlayStation, Raw Fury e Out of the Blue hanno annunciato ufficialmente che domani 11 maggio sarà disponibile per PS4 e PS5 l’allora esclusiva temporale per PC e Xbox.

GamesVillage vi ricorda infatti che Call of the Sea uscì lo scorso dicembre per PC e console, approdando dal day one anche su Xbox Game Pass. È ora che un’altra fetta di videogiocatori si goda questa interessante IP.

Il titolo di Out of the Blue è un inquietante gioco d’avventura ambientato nel sud del Pacifico negli anni ’30. Esplora un’isola lussureggiante e paradisiaca e scopri i segreti di una civiltà perduta mentre cerchi la spedizione scomparsa di tuo marito.