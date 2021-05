Nier Automata: disponibile al download un texture pack amatoriale

Nier Automata si è fatto sentire più e più volte nel passato, recente o meno. Dall’arrivo sull’Xbox Game Pass, alle grandi vendite, al confronto con il suo prequel che ha goduto recentemente di una remaster. Torna ancora una volta sulla scena la produzione Square Enix con una novità che farà felice qualche giocatore.

È infatti giunto il momento giusto per giocare nuovamente (o, a maggior ragione, per la prima volta) l’action nato dalla mente di Yoko Taro, visto che è finalmente disponibile al download esclusivamente per PC il texture pack amatoriale (si parla, quindi, di una mod) in sviluppo da ben 4 anni.

Tale pack aggiunge più di 300 texture in HD, rimpiazzando completamente la stragrande maggioranza delle texture più incisive e visibili nella produzione, effettivamente carente da un punto di vista meramente tecnico. Dai modelli dei personaggi, agli ambienti, tale mod non andrà ad appesantire granché, rendendo disponibile la miglioria su una vasta gamma di hardware.

Potete trovare un video d’esempio in calce, mentre vi ricordiamo che Nier Automata è attualmente disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.