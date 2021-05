Life is Strange True Colors: il nuovo video è su Ryan

Deck Nine Games e Square Enix continuano a far uscire filmati su Life is Strange True Colors. Era infatti stata pubblicata la scena d’apertura, poi è toccato al video che introduceva la protagonista Alex, e successivamente a quello del fratello Gabe. Poco fa invece, sui canali social del gioco è stato fatto uscire un nuovo video, dal titolo Meet Ryan, incentrato sul ranger.

Questo il testo che accompagna il video: “Ryan è un ranger nato e cresciuto nella piccola cittadina di Haven Springs, in Colorado. È un ragazzo forte e affidabile che si autodefinisce un “montanaro vigoroso”. La sua intelligenza deriva dalla sua curiosità e dalla sua intuizione verso il mondo e le persone che lo circondano. L’abilità di osservazione di Ryan e la calma e l’equilibrio che lo contraddistinguono sono quasi terapeutiche per Alex, che lotta da tutta la vita con la sua volatilità emotiva. Ma presto Ryan avrà bisogno dell’amicizia di Alex così come lei avrà bisogno di lui.”

Lasciandovi al filmato qui sotto vi ricordiamo che Life is Strange True Colors sarà disponibile dal 10 settembre su PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One. Intanto, qualora lo vogliate, potete andate pure a leggere la nostra anteprima per saperne di più su questo titolo.