Ubisoft: nasce il marchio ‘Ubisoft Originals’ per i titoli first-party

Proprio come vari colossi stanno già facendo all’interno di vari media, anche quello francese ha deciso che, da questo momento in avanti, pubblicizzerà i propri prodotti provenienti dagli studi first-party sotto l’etichetta “Ubisoft Originals”.

La questione è scaturita dopo che alcuni giocatori hanno notato la suddetta dicitura nell’appena svelato nuovo spin-off free-to-play The Division 2 Heartlands. Dopo arriva la conferma da un portavoce, il quale dice:

La dicitura ‘Ubisoft Original’ è collegato a tutti i giochi del publisher creati internamente dai nostri talentuosi sviluppatori.



Vedasi, per intenderci, l’etichette Xbox Game Studios o PlayStation Studios. Ciò potrebbe voler significare che la compagnia potrebbe presto tentare l’espansione su altri studi e permettere loro di sviluppare i propri titoli. Ad esempio, EA ha i propri “Originals”, etichetta sotto la quale svariati studi indie danno vita a proprie IP: che il colosso francese stia pensando di fare la stessa cosa?

Forse non manca così tanto per saperlo ma in attesa di saperne di più, GamesVillage vi ricorda che The Division Heartlands di Ubisoft arriverà su Xbox, PC e PlayStation entro questo o il prossimo anno.