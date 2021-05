Mass Effect Legendary Edition avrà un Mako migliorato ma sarà possibile disabilitare i nuovi comandi

Una delle grosse uscite del mese è, senza dubbio alcuno, la remaster dell’epica trilogia di BioWare, Mass Effect Legendary Edition. Tra i tantissimi fan, molti di questi ricorderanno sicuramente le sezioni con il Mako, soprattutto nel primo capitolo, il quale non era di certo la cosa più intuitiva e meglio fatta ma, alla fin dei conti, parliamo sicuramente d’altri tempi.

Comunque, riguardo l’amato/odiato veicolo, vi sono buone nuove, soprattutto per i “tradizionalisti”. Come ben sappiamo ormai, il veicolo in questione è stato altamente migliorato per ben rientrare in un titolo degno di esser chiamato remaster e, tra le migliorie, troviamo ovviamente quelle ai comandi. Bene, per i giocatori a cui ci stavamo riferendo poco fa: sappiate che potrete disabilitare i nuovi comandi del Mako.

Mac Walters e Kevin Meek, rispettivamente Project Director e Enviroment Director, hanno dichiarato quanto segue in merito:

Alla gente là fuori a cui piace il dolore, vi annunciamo che abbiamo lasciato l’opzione per riavere i comandi originali, o quanto è di più vicino ad essi. Usare il Mako oggi e rispetto ad usare il Mako “ieri”, specialmente su PC, è come il giorno e la notte.

GamesVillage vi ricorda che la Mass Effect Legendary Edition è attesa per il 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con la conseguenza di poterlo giocare in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S. Ovviamente, aspettatevi una nostra recensione a breve!