The Coalition: uno sviluppatore sarebbe al lavoro su diversi progetti con Unreal Engine 5

Uno sviluppatore del team The Coalition, il talentuoso gruppo dietro la saga Gears of War, ha affermato nelle ultime ore di esser stato spostato sul motore grafico Unreal Engine 5 per mettersi al lavoro su “diversi nuovi progetti, e non solo il sequel diretto di Gears 5”.

Come potete leggere da qui, sembrerebbe effettivamente che nuovi progetti siano attualmente in lavorazione sullo strabiliante motore grafico di proprietà di Epic Games, mostrato qualche tempo fa. Per quanto questa sia, a tutti gli effetti, una buona notizia, dall’altro lato però non possiamo di certo aspettarci nuovi annunci a breve.

Quest’ultima affermazione in particolare arriva proprio dalle parole dello sviluppatore in questione, il quale ravvede i giocatori dicendo che il cambio ad un nuovo motore non è mai cosa facile ma, anzi, richiede parecchio tempo e risorse.

Passare a un nuovo motore è una grande impresa, quindi vogliamo essere chiari che non annunceremo nuovi progetti o titoli per qualche tempo.

Non vi aspettate quindi alcun nuovo Gears da parte di The Coalition per il momento ma, intanto, potrete metter mani sui nuovi DLC per Gears 5 con le Operazioni 7 e 8, tra nuovi personaggi, nuove mappe e nuovi eventi.