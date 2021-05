Battlefield 6: il reveal arriverà a giugno!

Di Battlefield 6 non si sa praticamente nulla. Non sappiamo il titolo, non sappiamo la data d’uscita, Electronic Arts è rimasta quasi completamente muta sui principali aspetti del gioco, e tutto ciò che si è scoperto sull’attesissimo FPS della casa di Redwood City è arrivato da rumors e leak online (come quello delle prime immagini, o dell’audio del trailer).

Ma a partire da oggi i fan della serie sparatutto targata EA conoscono un dettaglio in più: il reveal del titolo arriverà il prossimo luglio. L’accout Twitter ufficiale del gioco ha infatti condiviso da poco un tweet estremamente allusivo (che trovate in fondo all’articolo) nel quale i fan sono stati informati che le parole che fanno rima con “soon” (ossia con presto) sono June e, soprattutto, Booom!

Insomma, non solo il reveal dell’FPS di Electronic Arts arriverà presto, ma sarà anche qualcosa di esplosivo! Cosa aspettarsi dunque da Battlefield 6? Un battle royale? Mappe multiplayer sconfinate? Non bisognerà far altro che aspettare giugno per scoprirlo. Finalmente l’arrivo del sospirato sesto capitolo di questa saga è più vicino, e gli appassionati potranno scoprire tutte le novità che Electronic Arts ha preparato per loro.

Per cui continuate a seguirci se volete rimanere informati su tutti gli aggiornamenti che riguardano Battlefield 6. Giugno non è poi così lontano!