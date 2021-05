One Piece: l’editor torna a parlare della fine del manga

Ci sono alcune domande, nella storia dell’uomo, che non hanno mai trovato risposta, e tra queste si inserisce sicuramente a buon diritto anche quella che i fan dei manga e degli anime continuano a farsi negli ultimi anni: finirà prima il mondo o One Piece? Il manga di Eiichiro Oda è, al momento, nel bel mezzo della battaglia di Wano, che si sta rivelando uno degli archi narrativi più lunghi e complessi dell’intera opera.

Tuttavia l’autore ha sostenuto, non troppo tempo fa, che l’opera si sta avviando verso la sua conclusione, e che rimangono soltanto quattro o cinque anni di serializzazione. E recentemente l’editor del manga, Kohei Onishi, ha confermato questa stima, parlando del finale del manga e sostenendo che manchino effettivamente 4 o 5 anni, per un totale di 20/30 volumi.

Ovviamente non si tratta di un commento ufficiale, anche perché Shueisha non ha mai reso nota una tabella di marcia per la serie, ed è probabile che l’unica persona a sapere veramente quanto tempo ci vorrà per arrivare al finale sia Eiichiro Oda.

L’ultima volta che Oda ha parlato del finale di One Piece è stato lo scorso anno durante una trasmissione tv, nella quale ha affermato che vuole permettere ai fan di prepararsi a dare l’addio a un personaggio, come Luffy, che hanno amato per più di 25 anni (e i risultati del Global Popularity Poll sono lì a provarlo) e che probabilmente, all’epoca della fine del manga, sarà un’icona ultratrentennale. Insomma, Onishi pensa che Oda sappia precisamente ciò che dice e che sia terrà fede alle sue stime.

In the latest "Sono Neta, Neta ni Shite Ii desuka?" TV program on May 5th, Kohei Onishi, current editor in charge of media in Weekly Shonen Jump, has commented on ONE PIECE's final episode, stating that there should still be 4 to 5 years left for it; around 20 to 30 volumes left. pic.twitter.com/zHsGohwNoH

