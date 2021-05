Choujin X: ecco il nuovo manga del creatore di Tokyo Ghoul

La serializzazione di Tokyo Ghoul si è conclusa più di un anno fa, un periodo durante il quale l’autore, Sui Ishida, è rimasto stranamente in silenzio sui suoi progetti futuri. Ma ora, dopo la meritatissima pausa, Ishida (che ha recentemente dedicato una fanart a L’attacco dei giganti) è tornato in azione, e ha lanciato, a sorpresa, su Manga Plus, il suo nuovo lavoro, Choujin X.

Ishida ha colto tutti i fan di sorpresa, quando con un tweet (che trovate in versione originale in fondo all’articolo, e tradotto appena qui sotto) ha annunciato l’uscita della sua nuova serie, che verrà serializzata, ma non a cadenza regolare. Ishida ha infatti annunciato che i capitoli usciranno quando avrà il tempo di perfezionarli.

“Il mio nuovo manga, Choujin X ha iniziato la sua serializzazione! Voglio disegnare tutto da solo, dunque i prossimi numeri arriveranno al mio ritmo. Spero che mi leggerete nel vostro tempo libero. Sarebbe molto gentile da parte vostra”



Choujin X verrà pubblicato su Tonari no Young Jump, il che terrà Ishida all’interno della grande famiglia Shueisha, mentre la versione inglese del manga verrà pubblicato su Manga Plus.

L’esordio dell’opera sembra essere stato più che buono, ma adesso i fan potrebbero doversi preparare a una lunga attesa per vedere pubblicati i nuovi capitoli della serie. Anche perché Ishida si è proposto di lavorare su questo nuovo progetto per puro gusto personale, senza le pressioni di una serializzazione regolare, e dunque gli aggiornamenti arriveranno al ritmo più rilassato e comodo possibile per l’autore.