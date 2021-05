L’attacco dei giganti: Isayama risponde alle critiche sul finale

Circa un mese è passato da quando il capitolo 139 de L’attacco dei giganti è uscito sul numero di aprile di Bessatsu Shonen Magazine mettendo fine a una vera e propria era nel mondo manga e anime. Dopo undici anni e sette mesi si conclude la serializzazione di un’opera che è apertamente considerata uno dei migliori manga non soltanto di questa generazione, ma anche della storia del medium in generale.

Come tutti i momenti epocali però, anche il finale de L’attacco dei giganti ha generato critiche dei fan, alcuni dei quali hanno avviato una raccolta di firme su internet per provare a convincere Hajime Isayama a riscrivere l’intero capitolo, convinti che l’autore sia stato in qualche modo costretto da Kodansha a fare determinate scelte all’interno del dell’ultimo passaggio del manga.

Isayama è recentemente intervenuto sulla questione, dando parzialmente ragione ai fan, e ammettendo di capire perché alcuni degli appassionati della serie si siano sentiti disorientati dal finale. Isayama sente di non aver espresso completamente il messaggio che voleva far emergere dal manga, realizzando che il climax finale è stato molto complesso.

Isayama crede che avrebbe potuto soddisfare tutti con il finale de L’attacco dei giganti, per cui è dispiaciuto che non tutti abbiano apprezzato l’ultimo capitolo della serie. L’autore si è preso quindi delle responsabilità (forse eccessive) nei confronti dei fan per le polemiche generate dall’ultimo capitolo.

Forse queste polemiche verranno messe a tacere dalla nuova edizione del capitolo 139 che conterrà ben otto nuove pagine inedite che, almeno nelle speranze di Isayama, potranno dare una veste completamente diversa al capitolo, soddisfando anche i fan più accaniti.