Uncharted 4 Fine di un Ladro: numeri da record per il titolo, che spegne 5 candeline

Naughty Dog ha festeggiato il quinto anniversario di Uncharted 4 Fine di un Ladro, quarto capitolo della celebre saga del “cagnaccio”, che insieme a The Last of Us compone l’eccellenza dello studio (che ricordiamo aver donato al mondo la serie di Crash Bandicoot). Per festeggiare le 5 candeline, il team di sviluppo ha voluto condividere tramite Twitter alcuni dati relativi al gioco.

Uncharted 4 Fine di un Ladro è stato giocato da 37 milioni di giocatori. Ciò non sta a significare che il gioco ha toccato quota 37 milioni di copie vendute: parliamo infatti del numero di utenti che hanno giocato il titolo. Di seguito vi elenchiamo gli altri numeri importanti raggiunti dal quarto capitolo del franchise:

13.5 milioni di giocatori nel multiplayer

9.5 milioni di utenti hanno usufruito delle opzioni di accessibilità

9.8 milioni di giocatori hanno giocato con il lemure nel mercato

7.5 milioni di giocatori hanno invece giocato a Marco Polo

2 milioni di giocatori hanno preso la foto di Sully

Trovate tutti i numeri diffusi da Naughty Dog nel tweet sottostante. Intanto, l’uscita del film è stata posticipata di poco.

To celebrate the 5th anniversary of Uncharted 4: A Thief's End's release, we want to thank the players who joined us and Nathan Drake on this wild ride. ✌️ Remember to play with the lemur! #SicParvisMagna pic.twitter.com/YVlmu36KOz

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) May 10, 2021