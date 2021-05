Halo infinite: il nuovo trailer è quasi realtà

Manca sicuramente ancora parecchio prima di poter mettere le mani su Halo Infinite. Il gioco di 343 Industries è previsto per quest’anno ma poco si sa della sua finestra di lancio e considerando l’E3 2021 che oramai è praticamente alle porte, il team di sviluppo e Microsoft sono sicuramente al lavoro per il marketing. Marketing che però passa, come da tradizione di questi tempi, anche dai teaser su Twitter e Facebook.

In attesa di scoprire qualcosa di più in merito al lancio, Joseph Staten di 343 Industries ci tiene a farci sapere su cosa è al lavoro. E si tratta, niente di meno, che un nuovo trailer. Tramite Twitter, Staten ha divulgato quella che è la schermata di Adobe Premiere, popolare programma di montaggio video, dove vengono svelate alcune sequenze già pronte per passare in fase di montaggio. Insomma, oramai ci siamo: il nuovo filmato è quasi pronto per essere svelato, la domanda che tutti si pongo ora è “Quando sarà possibile vederlo?”.

L’attesa per il nuovo trailer di Halo Infinite è decisamente importante per tutto il vasto fan dom della serie. Il gioco di casa 343 Industries dopo aver mancato il lancio in tempo per l’uscita di Xbox Series X e Xbox Series S è ancora più atteso. E speriamo vivamente di poter vedere il nuovo trailer il prima possibile, anche se la sensazione è che sarà destinato allo showcase di casa Microsoft proprio per l’E3 2021. Siete impazienti anche voi?