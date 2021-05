Gears of War: The Coalition smentisce il gioco su Star Wars

Gli sviluppatori di Gears of War hanno avuto una settimana decisamente movimentata. Negli scorsi giorni l’insider Jeff Grubb aveva svelato che The Coalition era al lavoro su multipli progetti, tra cui un vociferato (ma non confermato) gioco di Star Wars. Nella giornata di ieri è arrivata la conferma da parte del team di sviluppo ma successivamente anche una smentita decisamente importante.

Come avete potuto intuire dal titolo della notizia, infatti, The Coalition ha seccamente smentito il rumor diramato da Jeff Grubb. Lo studio di sviluppo non è al lavoro su un gioco di Star Wars, segno dunque che l’IP resterà interamente nelle mani di Disney e né Microsoft né la software house hanno fatto richiesta per ottenere i diritti. Sicuramente il team di sviluppo è al lavoro su qualcosa, complice anche l’utilizzo dell’Unreal Engine 5 ma non sarà un gioco basato su Luke Skywalker o il nuovo ciclo aperto con i film della compagnia di Topolino.

Giusto per chiarezza in merito al rumor di Star Wars: no, non stiamo lavorando a niente. Non abbiamo ancora qualcosa da annunciare al momento.



La parte della dichiarazione finale è abbastanza lapidaria: anche il prossimo Gears of War sembra essere oramai decisamente lontano. Le speranze dunque di vedere The Coalition all’E3 2021 si allontanano sempre di più. Riuscirete a sopportare l’assenza di un nuovo gioco della serie ancora a lungo? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti.