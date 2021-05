Genshin Impact: nuovo teaser trailer racconta le origini di Eula

Genshin Impact ha assistito a una crescita enorme negli ultimi mesi, con il gioco che vantava un numero di giocatori di 40 milioni solo alla fine dello scorso anno. Con l’arrivo dall’aggiornamento 1.4, il gioco ha ricevuto molti nuovi contenuti ultimamente. La patch ha aggiunto nuove missioni, armi, oggetti, il ritorno dei banner di Venti e di Tartaglia (Childe), e un nuovo personaggio Cryo, Rosaria, inoltre sono stati inseriti gli eventi Hangouts. MiHoYo ha lanciato a fine aprile l’aggiornamento 1.5, insieme alla versione per PlayStation 5 ( qui la nostra recensione) del titolo e ha introdotto il sistema abitativo (housing system) e due nuovi personaggi, Eula, un Cryo cinque stelle, e Yanfei, un Pyro quattro stelle.

MiHoYo ha pubblicato un nuovo teaser trailer, chiamato Eula: Midnight Encounter at the Tavern, che fornisce informazioni sul prossimo personaggio a cinque stelle Cryo, Eula. Il video presenta uno dei periodi più bui di Mondstadt. Nel trailer si narra la storia del Clan Lawrence e di come opprime la città fino a quando Lady Vennessa (la fondatrice dell’Ordine dei Cavalieri di Favonius), insieme ai suoi Cavalieri riesce a rovesciarli. Questa vittoria è possibile grazie al supporto di Eula, soprannominata the Spindrift Knight, una discendente del Lawrence Clan, che non approva i metodi di comando e governo del suo clan. Eula è un Capitano dell’Ordine dei Cavalieri di Favonius ed considerata un alleato fidato, l’arma principale è la Claymore. Eula è specializzata nell’infliggere danni mentre aumenta la sua resistenza. Il banner del nuovo personaggio sarà disponibile dal 18 maggio. Sulla pagina del sito ufficiale di Genshin Impact, Eula viene descritta come:

Una discendente ribelle della vecchia aristocrazia che è sempre sul campo di battaglia.



Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase disviluppo. Restate sintonizzati per maggiori dettagli sulle sue abilità e sul suo stile di gioco nei prossimi giorni.