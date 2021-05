Guilty Gear Strive: il nuovo trailer dell’open beta

Esattamente come vi avevamo riportato nelle scorse settimane, Guilty Gear Strive si prepara alla seconda beta pubblica. Il titolo, distante oramai solamente un mese dalla sua uscita, tornerà a farsi provare ddagli utenti tra pochissimi giorni, ovviamente su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Per celebrare l’oramai imminente arrivo della beta, gli sviluppatori hanno preparato un nuovo trailer che mostra alcune scene di gioco che saranno presenti nella versione di prova. Guilty Gear Strive sarà in fase di open beta dal 13 al 16 maggio. I protagonisti saranno Anji Mito e I-No, in aggiunta ovviamente dei 13 personaggi già annunciati. Il roster è dunque finalmente completo. Altre novità riguardano il sistema di lobby completamente rinnovato. Sconosciuti, invece, eventuali bilanciamenti ai personaggi.

Il ttiolo sarà disponibile a partire dall’11 giugno per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Chiunque prenoterà la Deluxe e l’Ultimate Edition sarà invece più fortunato, visto che potrà accedere al gioco a partire dall’8 giugno (tre giorni prima rispetto alla release ufficiale) con tutte le modalità e i personaggi sbloccati. In aggiunta, chiunque acquisterà il gioco prima del 25 giugno riceverà un set speciale per Sol e Ky, di cui vi avevamo parlato a questo indirizzo. Restate sintonizzati su GamesVillage per tutte le novità in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.