Ever Forward: l’uscita del puzzle game d’avventura slitta al 10 agosto

Il publisher PM Studios e il developer Pathea Games hanno annunciato con un trailer (che potete trovare in calce all’articolo) il rinvio di Ever Forward: il puzzle game d’avventura, infatti, aveva un’uscita prevista originariamente per il 29 giugno; tuttavia, per cause di forza maggiore, il titolo arriverà il 10 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch.

Ever Forward è incentrato sulla storia di Maya, una giovane ragazza persa in uno strano mondo a metà tra la realtà e l’immaginazione. Nei suoi panni, affronteremo un viaggio alla scoperta del suo passato, sbloccando vecchi ricordi e affrontando le paure più intime, nel tentativo di svelare anche i segreti di questo mondo. Ci ritroveremo davanti a un gameplay toccante e coinvolgente, ben miscelato a una sfida che tra le sue caratteristiche include anche la risoluzione di diversi puzzle e rompicapo. Di seguito vi riportiamo le caratteristiche principali, pubblicate direttamente da PM Studios: