Valkyria Revolution è gratis su PlayStation 4

Decisamente a sorpresa, SEGA ha deciso di rendere gratuito Valkyria Revolution su PlayStation 4 e PlayStation 5 (in modalità retrocompatibile). Non c’è stato nessun annuncio in merito e dunque non si conoscono i dettagli di questa promozione e non è escluso che possa trattarsi di un errore ma considerando che oramai sono diverse ore che il gioco è disponibile gratuitamente la seconda ipotesi dovrebbe essere esclusa.

Valkyria Revolution è il quarto capitolo della serie J-RPG, cominciata su PlayStation 1. Il titolo di cui vi stiamo parlando ha debuttato nel 2017 per PlayStation 4, PlayStation Vita e Xbox One. Al momento in cui scriviamo sullo store della console Microsoft e della console portatile di casa Sony non c’è ancora traccia della disponibilità gratuita del gioco, segno che probabilmente si tratta di una promozione legata esclusivamente alle due ultime piattaforme del colosso giapponese.

In seguito alla rivoluzione, le forze d’élite di Jutland, i Vanargand, dovranno unire le forze per sconfiggere il Ruzi Empire e fermare la morte in persona: la Valkyria! Con una storia avvincente piena di intrighi politici, un sistema di combattimento tra scontri in tempo reale e strategia tattica, uno stile visivo accattivante e altro ancora, Valkyria Revolution immergerà i giocatori nella prima linea di una guerra disperata.



Se non l’avete mai provato, vi consigliamo di scaricarlo. E se cercate altri giochi gratis vi consigliamo di guardare l’elenco dei titoli PlayStation Plus di maggio, disponibile a questo indirizzo.