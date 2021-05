Battlefield 6: il teaser trailer arriva questa settimana?

Il reveal di Battlefield 6 potrebbe avvenire anche prima di giugno. Magari con un teaser trailer. Nonostante DICE abbia già svelato, tramite un simpatico indovinello, che una presentazione completa arriverà nel corso del prossimo mese, oggi abbiamo una conferma in più che qualcosa potrebbe già arrivare questa settimana.

L’ipotesi è da prendere con le pinze ma ha delle fondamenta solide. Al momento infatti è stato diffuso solamente l’audio del trailer di Battlefield 6. Filmato che include la musica del duo 2WEI, profilino autore anche di colonne sonore per videogiochi. Ed è proprio il complesso ad annunciare che questa settimana debutteranno due nuovi trailer di due videogiochi. Uno di questi potrebbe essere proprio lo sparatutto in prima persona di DICE.

Non è dunque da escludersi che il team di sviluppo stia preparando un reveal completo, magari sul palco di Xbox durante l’E3 2021 che si terrà il mese prossimo ma che decida allo stesso tempo di divulgare un breve teaser trailer, anche solo di un minuto o poco più per cominciare ad innescare la macchina dell’hype. Ne sapremo sicuramente qualcosa di più questa settimana, quando appunto i due video con la musica di 2WEI saranno ufficialmente pubblicati. Siete curiosi anche voi di scoprire tutte le novità che DICE ha in serbo per noi?