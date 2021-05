Twelve Minutes: nuovo video gameplay con commento del director

Sin dalla sua prima apparizione, il thriller psicologico indie Twelve Minutes ha saputo inspiegabilmente ammaliarci: quando poi l’anno scorso venne annunciato il rinvio al 2021, la nostra non ha fatto altro che crescere, accumulandosi a tal punto da non vedere l’ora di mettere la mani su questo titolo. Per placare un po’ la nostra curiosità, Luis Antonio, director e autore del progetto, ha pubblicato – tramite IGN – un nuovo filmato di gioco.

Il video dalla durata di 6 minuti (che potete trovare in calce all’articolo) ci consentono di gettare uno sguardo al gameplay, il tutto accompagnato dal commento dello stesso Antonio, il quale ci fornisce una breve panoramica sul funzionamento dei cicli da 12 minuti che caratterizzano il gioco, sull’interazione dei personaggi, su varie meccaniche fondamentali e tanto altro ancora.

E voi, che ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione con con un commento! Inoltre, vi ricordiamo che Twelve Minutes uscirà quest’anno tramite il publisher Annapurna Interactive, a data ancora da destinarsi, su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Nel frattempo, date un’occhiata alla nostra anteprima di Lost Judgment.