Playism Game Show: l’evento si terrà il 15 maggio

Dopo il NetEase Connect 2021, anche Playism ha annunciato che questa settimana ospiterà il Playism Game Show: 10th Anniversary Special. L’evento, dalla durata di due ore, si terrà sabato 15 maggio alle ore 11:00 italiane e verrà trasmesso in live streaming su YouTube e Niconico (purtroppo esclusivamente in giapponese e in cinese).

Durante lo show, per celebrare il suo 10° anniversario l’azienda esprimerà il suo apprezzamento per tutti coloro che l’hanno aiutata ad arrivare così lontano, oltre ad annunciare le ultime informazioni sulle vendite e i nuovi giochi in uscita nel prossimo futuro. Ospiti del Playism Game Show saranno Chiaki Matsuzawa, NAMARIKIRIN, Gatchman e Shunji Mizutani.