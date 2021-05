Final Fantasy 7 Remake Intergrade: INTERmission sarà disponibile tramite codice download nelle copie fisiche

Final Fantasy 7 Remake Intergrade è in arrivo il mese prossimo e sarà un esclusiva a tempo per la PlayStation 5 per sei mesi e include anche un nuovo pacchetto DLC contenente il nuovo Episode INTERmission. Secondo le ultime informazioni, il nuovo DLC sarà disponibile tramite un codice di download e non sarà subito disponibile per essere giocato nelle copie fisiche. Questo secondo il rivenditore australiano EB Games, che afferma sul loro sito web:

Il nuovo episodio, con Yuffie, sarà un codice fornito nella confezione

Il nuovo DLC di Yuffie presenta personaggi giocabili completamente nuovi e colma il divario tra la prima e la seconda parte del titolo. È stato rivelato molto sul nuovo Episode INTERmission, inclusi alcuni dei modi in cui il DLC cambierà la storia del gioco e quanto tempo i giocatori possono aspettarsi che duri. Ora è stato rivelato che il contenuto sarà disponibile solo tramite download. I giocatori che possiedono la versione PlayStation 4 di Final Fantasy 7 Remake potranno aggiornare la loro copia a Intergrade gratuitamente, ma dovranno comunque pagare per ottenere Episode INTERmission. I giocatori che hanno appena acquistato la nuova versione del gioco, invece, riceveranno in bundle il DLC di Yuffie gratuitamente, mentre i giocatori che acquistano l’edizione fisica dovranno scaricarlo tramite un codice di download.

La notizia ha sollevato alcune questioni in particolare riguardo le preoccupazioni sulla conservazione del DLC. Di recente, PlayStation ha quasi chiuso i negozi PlayStation 3 e PS Vita, ma alla fine la decisione è stata ritirata. La chiusura avrebbe rimosso l’accesso a centinaia di titoli e alcuni fan sono preoccupati che lo stesso potrebbe accadere alla fine per Episode INTERmission se fosse disponibile solo tramite download digitale. Si spera che in futuro il DLC raggiunga le versioni fisiche o altre piattaforme in modo che possa essere conservato meglio per garantire che i giocatori possano sempre accedervi. Per ottenere sia Final Fantasy 7 Remake che Final Fantasy 7 Remake Intergrade su altre piattaforme, dobbiamo attendere ancora, ma ne vale pena. Final Fantasy 7 Remake Intergrade e il DLC Episode Yuffie usciranno il 10 giugno per PlayStation 5.