505 Games pubblicherà il prossimo gioco di MercurySteam

Lo studio spagnolo MercurySteam si è certamente fatto un nome nel corso degli anni all’interno della game industry, grazie ad alcuni titoli piuttosto importanti: è stato, infatti il developer di Castlevania Lords of Shadow, Castlevania Lords of Shadow, dello spin-off a scorrimento laterale Mirror of Fate, nonché del remake per Nintendo 3DS Metroid Samus Returns. L’ultimo di questo team lavoro risale al 2017, ovvero lo sparatutto co-op free-to-play Spacelords. Pertanto siamo piuttosto curiosi di sapere quale sarà il suo prossimo progetto, di cui al momento non è stata condivisa alcuna informazione, o almeno fino ad oggi: sappiamo, infatti, che il publisher sarà 505 Games.

Digital Bros., società madre di 505 Games, nel suo ultimo rapporto relativo agli utili trimestrali ha annunciato di aver firmato un accordo con MercurySteam per la pubblicazione del loro prossimo gioco da parte appunto di 505 Games. Nonostante i dettagli sul progetto rimangano scarsi, nel documento viene descritto come un titolo “nuovo di zecca” che uscirà su “PC e console“.

Non ci rimane che attendere ulteriori comunicazione da parte di ambo le aziende. Ovviamente noi di GamesVillage.it vi terremo informati. Nel frattempo, fateci sapere la vostra opinione al riguardo con un commento!