Fortnite: pubblicate le note sulla patch 16.40

Fortnite ha iniziato a rivelare i dettagli sulla sua ultima patch di aggiornamento. L’aggiornamento 16.40 ( per maggiori informazioni visita il sito ufficiale qui), vede l’aggiunta di diversi nuovi contenuti che si riferiscono al prossimo tema della prossima Wild Week. Il tempo di inattività per la patch di aggiornamento 16.40 dovrebbe iniziare oggi all’una di notte. Tuttavia, la nuova patch non è l’unica cosa che Fortnite ha annunciato. Il supereroe DC Beast Boy sta arrivando nel gioco, accompagnato da una Teen Titans Cup che darà ricompense a chiunque partecipi.

Pubblicato tramite l’account Twitter ufficiale di Fortnite Status, dove Fortnite pubblica le informazioni sull’aggiornamento del servizio, l’aggiornamento 16.40 rivela diversi cambiamenti significativi previsti per il gioco. La prima nota della patch indica che The Dub sarà la versione esotica del fucile a doppia canna , al posto di un nuovo esotico. La nuova arma in questione si chiama Marksman Six Shooter, probabilmente una versione esotica del Six Shooter scavalcata dalla patch 11.0. Le aggiunte a tema estivo dovrebbero arrivare a Creative, sebbene non specifichi quali potrebbero essere queste aggiunte. Infine, il tweet dice prenditi una vittoria per la prossima Wild Week che inizierà il 13 maggio, un chiaro indicatore che il tema della prossima settimana sarà incentrato sulla pesca.

Oltre all nuovo annuncio Exotic e persino al suggerimento del prossimo tema della Wild Week, vengono svelate le aggiunte creative a tema estivo. Sebbene sia del tutto possibile che Fortnite si stia preparando con nuove risorse per la prossima stagione, l’uso dell’emoji della tavola da surf ha scatenato la speculazione nella comunità Twitter del gioco. Alcuni fan stanno teorizzando che l’emoji potrebbe significare che una nuova versione del drift board, un oggetto non più presente nel titolo, possa tornare. Fortnite è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One e Xbox Series X / S.