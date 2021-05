Hood Outlaws & Legends: nuove funzioni in arrivo?

Hood: Outlaws & Legends è arrivato di recente e offre una nuova esperienza su console e PC. Sebbene il gioco possa prendere alcuni elementi dei popolari giochi multiplayer più conosciuti, sembra portare qualcosa di completamente nuovo nel titolo. Mentre lo fa, tuttavia, lo sviluppatore Sumo Digital sta anche introducendo alcune delle funzionalità che i giocatori aspettavano con ansia, inclusa la funzionalità cross-play nei giochi multiplayer. La principale modalità di gioco Heist in Hood: Outlaws & Legends è spiegata come un’esperienza PvE e PvP in cui squadre di quattro giocatori attaccano mentre un’altra squadra di quattro difende il proprio piano di gioco.

Hood: Outlaws & Legends supporta il cross play al lancio tra tutte le piattaforme di supporto. Purtroppo, il titolo al momento non supporta il cross platform. Ciò significa che mentre è possibile per un giocatore PC combattere con un giocatore PS5, ad esempio, i due non possono fare squadra insieme in una squadra. Sumo Digital monitorerà il post-lancio multipiattaforma e potrebbe aggiungere questa funzionalità in futuro. La creazione di un account Hood aiuterà con la funzionalità di salvataggio tramite cross progression, ma l’idea di non essere in grado di invitare amici e creare una squadra su tutte le piattaforme disponibili è qualcosa che può deludere. La funzionalità può non sembrare completa se i giocatori sono in grado di duellare contro altri avversari su piattaforme differenti poiché non sono in grado di collaborare con loro.

Lo sviluppatore Sumo Digital sembra avere molte idee in serbo peril titolo. Oltre alle nuove funzionalità in sviluppo, il gioco ha server dedicati, lobby personalizzate, software anti-cheat, cosmetici, DLC anno uno e pass battaglia per Hood: Outlaws & Legends e molto altro ancora. Hood: Outlaws and Legends è ora disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S.