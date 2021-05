Halo Infinite: novità in arrivo per l’estate

Dopo le varie indiscrezioni sui vari trailer in arrivo, 343 Industries ha svelato tre piccole ma nuove informazioni su Halo Infinite, che dovrebbero essere lanciate su PC e Xbox entro la fine del 2021. Queste includono una nuova arma, lo Scrap Cannon, un nuovo veicolo a ruote e due nuovi personaggi.

Questa è solo una piccola anticipazione di Microsoft e dello sviluppatore 343 Industries che in merito, ha confermato che ci saranno novità durante la sessione estiva per Halo Infinite.

Ricordiamo che Microsoft è un partner ufficiale dell’ E3 2021, quindi potremmo aspettarci qualcosa sul titolo, In ogni caso, l’estate si sta avvicinando, quindi dovremmo saperne di più molto presto.

Yup, it'll focus on the Waypoint Team and how they're supporting Halo Infinite! The game team is prepping for larger beats than blogs, so we're mixing it up and holding on Ask343s for the time being. We’ve got some good PC Qs, and will circle back when it works best for the team! https://t.co/z4rNudX5NK

— John Junyszek (@Unyshek) May 10, 2021