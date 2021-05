Fortnite Mobile: la più grande piattaforme di crescita

Dopo i vari problemi del processo Epic Vs Apple, secondo varie statistiche Fortnite Mobile è la più grande piattaforma per la crescita, come ha riportato la casa sviluppatrice:

Abbiamo praticamente raggiunto il pieno controllo sul mobile che offre la più grande opportunità di crescita… Tutti hanno un dispositivo mobile e lo hanno sempre con sé. Non tutti hanno una console e non tutti hanno un PC da gioco.

Ricordiamo che Apple ha strappato Fornite dall’ App Store dopo che Epc ha iniziato a offrire un sistema di pagamento diretto all’interno del titolo, entrando in una violazione dei termini dell’ App Store.

Tutta via il caso Epic vs Apple di Fortnite Mobile non è ancora stato risolto completamente e ci aspettiamo aggiornamenti nelle prossime settimane.