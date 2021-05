SnowRunner: La stagione New Frontiers uscirà il 18 Maggio 2021

SnowRunner, l’esperienza di guida fuoristrada definitiva di Sabre Interactive e Focus Home Interactive, si espande ancora una volta con la Stagione 4: New Frontiers. Disponibile per tutti i possessori di Season Pass e Premium Edition, questa stagione aggiunge l’enorme regione russa dell’Amur Oblast, sfidando i giocatori a completare dozzine di intricate missioni in quattro nuove mappe. Sono stati aggiunti due nuovi veicoli, insieme a nuove skin per veicoli e ornamenti per il cofano per guidare con stile. L’aggiornamento gratuito di accompagnamento porta anche nuovi contenuti per tutti i giocatori sotto forma di nuove prove e molto altro ancora. Guarda il trailer di oggi per una panoramica completa dei nuovi contenuti e preparati a conquistare l’Amur Oblast a partire dal 18 maggio su PS4, Xbox, Nintendo Switch e PC (Steam e Windows Store).

New Frontiers ti porterà a Amur Oblast, in Russia, e ti fornirà 12 chilometri quadrati di aspra natura selvaggia russa da esplorare attraverso quattro nuove mappe. Il tuo obiettivo è riabilitare un sito di lancio di razzi vecchio e abbandonato per conto di una agenzia spaziale privata. Ciò significa riparare strade, riparare le linee del carburante, costruire alloggi per la squadra e costruire il controllo della missione prima di consegnare il razzo assemblato alla piattaforma di lancio. Per assisterti nella tua missione, la prossima settimana faranno il loro debutto anche il potente ZiKZ 605-R e il robusto veicolo da ricognizione, il Khan 317 Sentinel

L’aggiornamento della Fase 4 includerà anche una serie di oggetti di personalizzazione esclusivi per i possessori di Season Pass e Premium Edition, oltre a una serie di contenuti gratuiti per tutti i giocatori di SnowRunner. Ciò include nuovi ornamenti per il cofano e nuove prove da affrontare. Come sempre, tutti i giocatori sono invitati a scaricare dalla selezione in continua espansione di mod create dalla community per console e PC per migliorare ulteriormente la loro esperienza di gioco con SnowRunner.