Valthirian Arc: in accesso anticipato quest’estate

Valthirian Arc, gioco di scuola building, come ha annunciato lo sviluppatore PQube Agata, sarà finalmente disponibile in accesso anticipato per PC su Steam quest’estate.

Nel titolo sono promessi tante ore di gioco al momento del lancio, oltre ad aggiornamenti regolari che implementeranno vari nuovi personaggi, funzionalità, aree e minigiochi.

Ecco una panoramica sintetica di Valthirian Arc , tramite la pagina di Steam:

■ Informazioni

Combinando il genere RPG e Simulazione, questo sequel ti pone al comando di un’accademia altamente personalizzabile. Assumi il comando della facoltà, assumi un elenco di studenti unico e in continua crescita guadagna il tuo posto tra le scuole di eroi più prestigiose del mondo di Valthiria.

■ Caratteristiche principali

Valthirian Arc: Hero School Story 2 mira a fornire ai giocatori una sensazione di gioia e divertimento. L’orgoglio di dover far crescere gli studenti da nessuno a studenti stellari, la soddisfazione di vincere battaglie con la scoperta di sperimentare molti elementi casuali nel gioco.