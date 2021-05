Mad Skills Motocross 3: data di lancio e nuovo trailer

Lo sviluppatore svedese Turborilla AB ha annunciato il lancio di Mad Skills Motocross 3 per il 25 maggio con un nuovo trailer animato, decisamente ironico, fatto da IMOV Studios:

Il seguito del gioco di corse a scorrimento orizzontale è l’ultimo titolo di una serie che ha visto più di 55 milioni di download, ed è diventato parte integrante della cultura degli sport d’azione di tutto il mondo. Questo nuovo lancio continua a conservare la tradizione di offrire la migliore fisica di corse sul mercato, migliorando ancora l’esperienza di gioco con grafica 3D ulteriormente potenziata, campionati online a cadenza regolare, moto realistiche con parti migliorabili e ancora più opzioni di personalizzazione del pilota e della moto.

“È da tantissimo che lavoriamo su questo gioco, consultandoci con giocatori e veri piloti di motocross durante lo sviluppo, e siamo davvero fieri del gioco che stiamo per lanciare”, ha dichiarato il CEO di Turborilla, Mattias Wiking. “Pensiamo che si tratti di un miglioramento sotto ogni aspetto dei nostri giochi precedenti, ma, allo stesso tempo, consideriamo il lancio come il primo passo di un lungo viaggio. Continueremo ad ascoltare le opinioni dei giocatori e aggiornare Mad Skills Motocross 3 con nuovi contenuti per i prossimi anni.”

Mad Skills Motocross 3, che sta venendo lanciato con il supporto di Arctic Game Lab, sarà lanciato con centinaia di tracciati progettati con cura, sfide appassionanti per i giocatori e, a breve dopo il lancio, squadre in stile clan che porteranno il gioco social della serie a un altro livello. Le opzioni di personalizzazione includono marchi sia reali che di fantasia, soddisfacendo sia gli amanti del motocross che i giocatori meno esperti.

Lasciandovi al trailer qui sotto vi ricordiamo che il gioco potrà essere scaricato dal 25 maggio gratuitamente su dispositivi mobile (iOS e Android).