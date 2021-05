Resident Evil Village: pubblicato il making off della canzone di Village of Shadows

Qualche ora fa sul canale ufficiale di Resident Evil Village è stato pubblicato un dietro le quinte di una delle canzoni presenti nel gioco. Si tratta di Yearning for Dark Shadows, brano che fa parte della colonna sonora del nuovo capitolo della storica saga horror Capcom.

A parlare nel filmato ci sono la cantante e co-compositrice Aga Ujima e il compositore Brian D’Oliveira. La cantante parla di come per adattarsi al momento ha deciso di scegliere suoni della voce più misteriosi, prediligendo una linea più bassa, anche arrivando a sussurri veri e propri. Una sfida per lei, in quanto è un range insolito per la sua voce.

D’Oliveira parla di come l’ispirazione avuta per la musica parta da come è raccontata la storia, e lui intende musica e immagini in un molto fluido, come fosse acqua. Nel filmato si vede anche come l’autore abbia utilizzato tanti strumenti, ma anche oggetti diversi per ottenere i suoni. Suoni che fanno uscire emozioni molto cupe, paurose. Il brano è stato registrato al Metropolis Studios di Londra.

Lasciandovi al video qui sotto, vi linkiamo anche la nostra recensione di Resident Evil Village, e il più recenti impressioni sulla modalità Mercenari.

Resident Evil Village, ottavo capitolo principale della serie, è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Microsoft Windows e Google Stadia dal 7 maggio.