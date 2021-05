Il virtuosismo dei giochi di ruolo

Da quando i computer hanno iniziato a farsi strada nelle nostre vite, ossia a partire dalla fine degli anni ’80, sono tantissimi i giochi che hanno fatto storia per la loro estrema capacità di far innamorare adolescenti e non solo. Tra questi, i giochi di ruolo hanno senza dubbio un posto importante nella memoria dei gamer più accaniti e virtuosi, i quali cercavano sempre di sviluppare la propria intelligenza e la propria logica attraverso questo tipo di giochi così coinvolgenti dal punto di vista intellettivo.

Tra questi giochi uno di quelli che ha riscosso maggior successo negli ultimi anni è senza dubbio GTA, il quale riproduce in modo perfetto la vita di strada nelle principali città degli Stati Uniti, permettendo ai giocatori di calarsi nella divertente parte del gangster. Una delle versioni più recenti prevede anche un attacco al casinò.

Tuttavia, prima dell’esplosione di questo prodotto ve ne sono stati altri a irrompere nel mercato dei giochi di ruolo: questi consentivano di prendere parte a diverse avventure e immergersi totalmente nel gioco a seconda delle situazioni in cui ci si trovava. Il primo di questi giochi a fare davvero breccia nel cuore degli utenti di tutto il mondo a livello planetario è stato Monkey Island, la cui saga è durata cinque edizioni, ognuna con intrecci diversi ma sempre basata sul gran personaggio di Guybrush Threepwood, un giovane pirata in cerca di gloria. L’ultima edizione, molto speciale e rilasciata appositamente per i collezionisti e i più grandi fan di questo gioco, è arrivata nell’autunno scorso e ha rappresentato la conferma del successo di Monkey Island, che da ormai trent’anni viene considerato come il gioco di ruolo per eccellenza. La serie, ideata dalla mente geniale di Ron Gilbert, è vista ancora oggi come una delle più divertenti e originali di sempre, visto che si basa su storie di pirati dei Caraibi adornate con leggende relative ai fantasmi e altre creature da sempre appartenenti al regno della fantasia.

Se da un lato Monkey Island ha rappresentato un unicum dal punto di vista della storia che si svolge in un luogo inventato, seppur in un contesto effettivamente esistente, quella di Broken Sword è invece una saga che viene ambientata in luoghi reali. Definita da molti come una delle migliori avventure grafiche di sempre nell’ambito dei videogiochi, la saga creata nel 1996 dalla casa inglese Revolution Software è una delle più amate in assoluto sia per la sua eccellente qualità nella riproduzione delle immagini sia per la bellezza della trama. Intuizione, velocità e logica sono le grandi qualità da utilizzare per portare a termine questa bellissima avventura che da 25 anni rappresenta una pietra miliare dei giochi di ruolo.