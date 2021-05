Lupin: la seconda parte arriva l’11 giugno

A marzo era stato pubblicato un primo teaser, oggi invece Netflix ha ufficializzato la data d’uscita della seconda parte della prima stagione di Lupin, serie che ha debuttato sulla piattaforma on demand a gennaio con i primi 5 episodi. Già da ieri si poteva capire, e in molti lo avevano capito, in quanto c’era un indizio nel post pubblicato su Twitter sull’account Netflix. Era l’orario, le 11:06. La seconda parte sarà infatti disponibile sulla piattaforma on demand a partire dall’11 giugno. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

La serie, che vede protagonista l’attore Omar Sy, ha superato, solo nel primo mese, i 70 milioni di visualizzazioni, andando oltre Bridgerton e La Regina degli Scacchi.

Questo il testo che accompagna il filmato:

Per vendicarsi di Hubert Pellegrini, Assane ha distrutto la sua famiglia. Ormai alle strette, deve escogitare un nuovo piano, anche a costo di mettersi in pericolo.

Lasciandovi al filmato qui sotto vi consigliamo, qualora la vogliate leggere, le nostre impressioni sulla prima parte.

Un giovane senegalese, immigrato in Francia con il padre quando era un ragazzino, che in seguito all’accusa di furto e alla morte del padre da parte della famiglia Pellegrini, cresce con la convinzione che il padre fosse davvero colpevole. Venticinque anni dopo la ricomparsa della collana, oggetto del furto, inizia a pianificare la sua vendetta nei confronti dei Pellegrini ispirandosi alle imprese di Arsenio Lupin.