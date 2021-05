Days of Play 2021: tornano le offerte anche quest’anno

Sony, attraverso Mary Yee (Vice President, Global Marketing, SIE) sulle pagine del PlayStation Blog, ha annunciato i Days Of Play 2021, che ritornano anche qust’ano portando sconti sui giochi e weekend online gratuti.

Questo il comunicato completo:

Siamo lieti di annunciare che i Days of Play torneranno nel 2021 per celebrare l’appassionata community PlayStation di tutto il mondo!

Volevamo rendere l’evento di quest’anno ancora più speciale e coinvolgente per i nostri gamer. Ecco perché i Days of Play di quest’anno presenteranno diverse attività nell’arco delle settimane per celebrare il potere del gioco e la vivacità della nostra community connettendo i gamer tra di loro.

Sconti per festeggiare i Days of Play

Gli sconti Days of Play saranno disponibili alla fine del mese e includeranno titoli software per PS4 e PS5, altri prodotti selezionati e molto altro ancora. I prodotti in offerta e i prezzi variano in base all’area geografica. A breve saranno disponibili ulteriori dettagli da condividere, quindi resta sintonizzato!

Weekend multigiocatore online gratuito

Se non hai ancora provato il vantaggio della modalità multigiocatore online di PlayStation Plus, questo mese ti offriremo un weekend multigiocatore online gratuito in cui potrai accedere al multiplayer dei titoli per PS4 e PS5 che possiedi. (Titoli per il multigiocatore online in vendita separatamente. Sono richiesti una connessione Internet e un account per PlayStation Network.)

Share of the Week

In occasione dei Days of Play, PlayStation Blog ospiterà anche un Share of the Week a tema speciale. Il primo tema sarà annunciato il 14 maggio, non perdertelo.

Per l’occasione sono stati pubblicati anche due filmati, uno proprio relativo ai Days of play 2021, l’altro sul PlayStation Plus, e potete vederli entrambi qui sotto.