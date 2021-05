QuakeCon 2021: date e primi dettagli per l’evento Bethesda!

L’anno scorso non è stato di certo l’anno di lusso per il gaming, così come per tantissimi altri campi, purtroppo. Mentre tutti speriamo di poter tornare a vivere l’anima di questo mondo com’era stata precedentemente vissuta e intesa, Bethesda annuncia ufficialmente le date per il prossimo, grande QuakeCon 2021.

L’edizione 2020 si tenne con un altro nome e un’altra “prospettiva”, per così dire e questa nuova edizione del 2021 seguirà le orme della sua precedente, attestando ufficialmente il format a distanza. Inoltre, cosa ancor più importante, Bethesda ha fatto presente il periodo in cui si terra questo nuovo evento.

Il QuakeCon 2021 si terrà (ripetiamolo: da remoto) dal 19 al 21 agosto. Maggiori dettagli saranno pubblicati nel mese di giugno e, ovviamente, GamesVillage si farà trovare pronta per eventuali novità. Intanto, vi lasciamo alle parole di Bethesda che trovate in calce.