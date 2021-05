Call of Duty Warzone: skin di Rambo in arrivo entro fine mese

Giravano da un po’ voci sulla possibile “comparsa” di un personaggio iconico della filmografia occidentale e, più precisamente americana, in Call of Duty Warzone. Chi non conosce il personaggio di Rambo interpretato da Sylvester Stallone? Conosciamo tutti la risposta a questa domanda, indubbiamente.

Quello che però non tutti sanno, forse, è che Activision ha in serbo qualcosa il battle royale di successo, il quale sta infatti per arricchirsi di una nuova skin, proprio quella dell’iconico Rambo.

Stando al post che potete vedere in calce, Rambo approderà su Call of Duty Warzone il giorno 20 maggio. Non è poi una gran sorpresa, d’altro canto, vedere Activision portare personaggi degli anni ’80 nella stagione esattamente a tema (stagione portata avanti dagli sviluppatori di Crash Bandicoot 4, a quanto pare). Infine, prima di vedere il post qui sotto, sappiate che potremmo aspettarci a breve una skin a tema John McClane di Die Hard.