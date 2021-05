Destiny 2: il nuovo trailer segna l’inizio della Stagione del Tecnosimbionte

A partire da questo momento, i giocatori di Destiny 2 possono avventurarsi a scoprire cosa ha da offrire la Stagione del Tecnosimbionte, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Google Stadia. In questa season, i giocatori potranno provare la nuova attività stagionale con 6 giocatori, una nuova missione settimanale e la Volta di Vetro, Raid Storico di Destiny 1.

Ecco una breve descrizione della Stagione del Tecnosimbionte:

I Vex minacciano la sicurezza degli abitanti dell’Ultima Città, facendo piombare questo rifugio dell’umanità in una notte infinita. I guardiani si ritrovano a collaborare con Mithrax, Kell del Casato della Luce, che insegnerà loro le vie del Sacro Tecnosimbionte. Sta all’Avanguardia sfruttare la tecnologia simbionte per distruggere la simulazione e riportare la luce del giorno.



Inoltre, da come potete vedere in calce alla notizia, il Pass Stagionale di Destiny 2 offrirà diverse e succose ricompense, oltre all’accesso anticipato all’Arma da supporto Esotica Criostesia 77K. Insomma, i Guardiani avranno da fare tanto in queste ultime settimana, e vi ricordiamo tra l’altro che l’espansione prevista per Settembre vedrà la luce solamente ad inizio del 2022, anche se sappiamo poco e nulla data l’assenza di un trailer d’annuncio da parte dell‘azienda statunitense.