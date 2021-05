Zombies Ate My Neighbors arriva su PS4, Xbox One, PC e Switch

Era il lontano luglio del 1993 quando LucasArts e Konami pubblicavano per SNES e Sega Mega Drive un titolo destinato a fare la storia: Zombies Ate My Neighbors. Omaggio parodistico a tutta quella schiera di B-movies di genere horror che stava impazzando al cinema soprattutto in quel periodo, il gioco sarebbe diventato in breve un cult nella community dei videogiocatori. Una community che non potrà che essere deliziata dalla notizia emersa oggi.

Pare infatti che Lucasfilm Games stia lavorando con Dotemu e Limited Run Games per portare questo grande classico su tutte le maggiori piattaforme moderne durante la prossima estate. Le nuove versioni per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch arriveranno il 29 giugno 2021. E non solo Zombie Ate My Neighbors, ma anche il suo sequel Ghoul Patrol.

Prepariamoci allora a calarci di nuovo nei panni dei protagonisiti, Zeke e Julie, nella loro battaglia contro zombie, vampiri, blob mutanti, marziani e tutta la lunga sequela di mostri che popolano gli oltre cinquanta livelli del titolo a 16-bit.

Entrambi i titoli saranno dotati di nuove, moderne funzionalità, come i salvataggi rapidi, gli obiettivi, e gallerie di dietro le quinte con immagini e video di interviste agli sviluppatori originali del titolo. Inoltre sarà possibile giocare ai due titoli in modalità cooperativa nel multiplayer locale.

Zombies Ate My Neighbors e Ghoul Patrol saranno disponibili in bundle, in versione digitale, al prezzo di 14.99 euro, sul PlayStation Store, l’Xbox Game Store, Steam, GOG e il Nintendo eShop. Limited Run Games provvederà invece alla release dell’edizione fisica, ma i dettagli relativi a quest’ultima arriveranno soltanto in estate.