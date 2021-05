L’attacco dei giganti: Isayama aveva un limite massimo per l’ultimo capitolo

Anche se il manga de L’attacco dei giganti è arrivato alla sua conclusione con il capitolo 139 dello scorso aprile, la serie dark fantasy di Hajime Isayama è ancora tutt’altro che finita. L’anime, targato MAPPA, continuerà con una seconda parte il prossimo inverno 2022, ma soprattutto, l’editore dell’opera, Kodansha, e l’autore, hanno promesso di pubblicare una nuova versione del finale, che conterrà nuove pagine ancora inedite.

In una recente intervista (alcuni stralci della quale sono stati tradotti su Twitter), oltre a sostenere di capire i fan che hanno criticato il finale dell’opera, chiedendogli di riscriverlo, Isayama ha rivelato che Kodansha gli ha imposto un limite massimo di pagine per l’ultimo capitolo del suo capolavoro, e questo lo ha costretto a “cestinare” circa dieci pagine di contenuti:

“Bessatsu Shonen Magazine gli ha permesso un massimo di 51 pagine per il capitolo finale. Per questo [Isayama] vuole completare altre 8 pagine nell’ultimo volume, quelle che non ha potuto inserire nel magazine”



Per il momento non si conosce quasi nulla dell’ultimo volume della serie, al di là della sua cover, e del fatto che conterrà queste famosissime pagine inedite firmate da Isayama in persona, pagine che, secondo le speranze dell’autore, potranno migliorare ancora il finale dell’opera.

Come qualsiasi altro aspetto dell’opera, anche il finale de L’attacco dei giganti è stato divisivo. Anche se molti fan lo hanno adorato infatti, non sono mancati i delusi, che hanno criticato apertamente le scelte di Hajime Isayama, e che sono arrivati a sospettare che Kodansha abbia imposto alcune scelte narrative all’autore.

Tutti i fan dell’opera non vedranno l’ora di scoprire quale fosse la visione originale di Isayama, certi che le 8 nuove pagine ci diranno molto, e che potrebbero cambiare completamente il finale del manga. Ma quanto bisognerà aspettare prima di scoprirlo? Beh, almeno fino a giugno. Proprio in quel periodo infatti vedrà la luce il volume 34 dell’opera, mentre della data d’uscita italiana non si sa ancora nulla.