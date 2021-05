Demon Slayer: Koyoharu Gotoge non sa ancora cosa fare

Il successo di Demon Slayer nel corso del 2020 e in questi primi mesi del 2021 è stato totalizzante. Il manga di Koyoharu Gotoge è stato il più venduto dell’anno, e il film Mugen Train, adattamento di uno degli archi narrativi dell’opera, ha conosciuto un successo praticamente illimitato in patria, e si sta ripetendo anche oltreoceano, negli Stati Uniti. Un successo inatteso persino per la stessa Gotoge, che ora, sembra, è ancora indecisa su cosa fare del suo uturo.

Dopo aver annunciato di volersi prendere una pausa al termine della serializzazione del suo primo lavoro infatti, l’autrice è ora ferma, e non ci sono notizie sulle sue intenzioni, ma pare proprio che l’autrice non stia lavorando a nessun tipo di nuovo progetto.

A rivelare la recente inattività della Gotoge è stato Kohei Onishi, editor di Weekly Shonen Jump, che in una recente intervista rilasciata a un programma tv giapponese (e tradotta dall’utente Twitter @WSJ_manga) ha parlato di alcuni dei principali franchise di Shueisha, tra cui One Piece e, ovviamente, Demon Slayer.

Dopo aver parlato del finale di One Piece, Onishi ha rilasciato qualche commento anche su Demon Slayer e sulla recente inattività di Koyoharu Gotoge, diceno che “non ha ancora deciso cosa fare né ha iniziato una nuova opera”.

Una pausa che ha stupito alcuni fan, ma che ad altri sembra assolutamente comprensibile, dal momento che, nonostante sia terminato, Demon Slayer è ancora all’apice della sua popolarità, avendo venduto oltre 150 milioni di copie, superando titoli del livello di Bleach, My Hero Academia e persino L’attacco dei giganti.

Per il momento dunque Koyoharu Gotoge continuerà a godersi il suo meritato riposo, e dunque l’unico indizio che ci rimane sul prossimo lavoro dell’autrice di Demon Slayer è quello che ci ha dato lei stessa, in un’intervista subito dopo la fine del manga, in cui ha annunciato di avere intenzione di lavorare a una serie romantica dalle ambientazioni sci-fi.