L’attacco dei giganti: Isayama spiega una frase di Armin

Il manga de L’attacco dei giganti si è concluso lo scorso aprile con un capitolo 139 che è stato estremamente divisivo e ha generato polemiche tra i fan, alcuni dei quali non sono stati soddisfatti è hanno chiesto ad Hajime Isayama di riscrivere il capitolo. In una recente intervista (tradotta poi su Twitter), Isayama ha detto di capire queste critiche e che spera di riuscire a soddisfare tutte le curiosità con le pagine aggiuntive che compariranno nella nuova edizione del capitolo, all’interno del 34esimo e ultimo volume de L’attacco dei giganti.

Ma Isayama ha voluto chiarire alcuni particolari su una questione importante relativa all’ultimo capitolo, che riguarda uno dei personaggi più amati della saga de L’attacco dei giganti, Armin Arlert. Attenzione però: questo articolo contiene degli enormi spoiler sul finale della serie di Isayama. Se non avete ancora letto l’ultimo capitolo dovreste smettere di leggere.

Durante il capitolo 139 de L’attacco dei giganti abbiamo potuto vedere il dialogo iniziale tra Eren e Armin, durante il quale ci vengono date tutte le spiegazioni sul piano di Eren e sulle sue motivazioni. Veniamo così a sapere che il boato della terra è stato attivato soltanto per fare in modo che i guerrieri del Corpo di Ricerca lo fermassero e diventassero degli eroi agli occhi dei pochi sopravvissuti. Tutto allo scopo di garantire la salvezza e la sopravvivenza del popolo eldiano.

Un piano violento, terribile, che trasforma Eren in un assassino a sangue freddo. Un piano che, tra tutti i protagonisti del manga di Isayama, Armin non avrebbe potuto far altro che condannare. E così i fan sono rimasti stupiti dalla apparente comprensione che il possessore del Gigante Colossale dimostra per la decisione di Eren, arrivando addirittura a ringraziarlo per ciò che ha fatto, per il peso che si è assunto, e promettendo che non avrebbe vanificato il risultato di questo “errore”.

Isayama si è reso conto che quelle frasi potevano essere erroneamente interpretate come un assenso di Armin al piano di Eren, e ha voluto spiegare il vero significato di quei ringraziamenti:

Forse questa frase verrà spiegata meglio grazie alle 8 pagine aggiuntive pronte a uscire nel volume 34, o magari la vedremo resa al meglio nella seconda parte della quarta stagione dell’anime prodotto da MAPPA, che farà il suo esordio nell’inverno del 2022.

Armin didn't approve Eren's actions, but he was benefited from the massacre regardless of his intentions. And since Eren could never be understood by anyone, he told him "Thank you for being a mass murderer for our sake" as a way to get as close to him as possible. pic.twitter.com/5ZlxnddcF4

